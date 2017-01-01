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«ЭКВИРОС’2016»

«ЭКВИРОС’2016»

«Эквирос-Professional’2016»

«Эквирос-Professional’2016»

«ЭКВИРОС’2015»

«ЭКВИРОС’2015»

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Новости
20 января: Ищете товары для всадника и лошади? Тогда вам в «Технологию спорта»! Конный супермаркет «Технология спорта» — это эксклюзивная площадка для покупателей, где сразу в одном месте можно найти все необходимое для конника и его подопечного.
11 января: Определился новый весенний участник «ЭквиросPro» — ООО «Кубаньагропрод» Группа компаний «Кубаньагропрод» занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции (зерна, сои, подсолнечника и др.)
10 января: Новый участник весеннего Эквирос — ООО «Инновационные конструкции» Компания «Инновационные конструкции» занимается проектированием, производством, монтажом и обслуживанием быстровозводимых зданий и сооружений
10 января: Откройте для себя конную Германию вместе с туристическим агентством Tour Service Springer Туристическое агентство Tour Service Springer — постоянный партнер и участник выставки «Эквирос» с 2011 года
30 декабря: Поздравляем вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством! Дорогие друзья, коллеги и партнеры! Примите самые теплые и сердечные поздравления с Новым 2017 годом!
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