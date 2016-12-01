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«ЭКВИРОС’2016»

«ЭКВИРОС’2016»

«Эквирос-Professional’2016»

«Эквирос-Professional’2016»

«ЭКВИРОС’2015»

«ЭКВИРОС’2015»

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Новости
30 декабря: Поздравляем вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством! Дорогие друзья, коллеги и партнеры! Примите самые теплые и сердечные поздравления с Новым 2017 годом!
28 декабря: Подарочные коробки для конников и их любимцев Новая компания молодых энтузиастов, любителей лошадей «Horse Box» очень своевременно присоединилась к весенней выставке в преддверии больших праздников
27 декабря: Постоянный участник выставки «Эквирос» «СТ Пегас» готов к показу весенней коллекции Один из крупных конных магазинов-складов Санкт-Петербурга, «СТ Пегас», готов предложить лучшие товары для конного спорта ведущих европейских производителей по доступным ценам
23 декабря: Отечественные подкормки и сиропы «В коня корм» на весеннем Эквирос Professional Этой весной, второй год подряд, своим разнообразием подкормок, сиропов как для профилактики так и лечения лошадей поделится российский производитель «В коня корм».
15 декабря: Действительно отличные попоны европейского качества от Российского производителя! Уже в третий раз в международной выставке «Эквирос» примет участие Первая Конная Мануфактура — первое российское современное производство амуниции для лошадей
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