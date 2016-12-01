О проекте
О проекте
Место проведения
Партнеры
Отзывы участников
Спонсорские возможности
Участвовать
Условия участия и документы
Заявка на участие
Программа мероприятий
Программа мероприятий
Деловая программа
Детская программа
Пресс-центр
Новости
Аккредитация СМИ
Фоторепортажи
Видеорепортажи
Публикации в СМИ
Посетить
Справочная информация
Информация для посетителей
Список участников
Контакты
Контакты дирекции
Департамент качества
Волонтёрство
Международная конференция и профессиональная ярмарка «ЭКВИРОС PROFESSIONAL»
30 марта - 2 апреля 2017 г.
Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», павильон
4.1
Галерея
«ЭКВИРОС’2016»
«Эквирос-Professional’2016»
«ЭКВИРОС’2015»
Подробнее
Новости
30 декабря: Поздравляем вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!
Дорогие друзья, коллеги и партнеры! Примите самые теплые и сердечные поздравления с Новым 2017 годом!
28 декабря: Подарочные коробки для конников и их любимцев
Новая компания молодых энтузиастов, любителей лошадей «Horse Box» очень своевременно присоединилась к весенней выставке в преддверии больших праздников
27 декабря: Постоянный участник выставки «Эквирос» «СТ Пегас» готов к показу весенней коллекции
Один из крупных конных магазинов-складов Санкт-Петербурга, «СТ Пегас», готов предложить лучшие товары для конного спорта ведущих европейских производителей по доступным ценам
23 декабря: Отечественные подкормки и сиропы «В коня корм» на весеннем Эквирос Professional
Этой весной, второй год подряд, своим разнообразием подкормок, сиропов как для профилактики так и лечения лошадей поделится российский производитель «В коня корм».
15 декабря: Действительно отличные попоны европейского качества от Российского производителя!
Уже в третий раз в международной выставке «Эквирос» примет участие Первая Конная Мануфактура — первое российское современное производство амуниции для лошадей
Подробнее
Партнеры
Подробнее
Главная
Следуйте за нами:
©
8 (495) 995-05-95
Карта сайта